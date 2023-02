Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gast schlägt und bedroht Kellnerin

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Donnerstagabend (16. Februar) kam es in einer Gaststätte am Johannismarkt gegen 22.20 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen einem bislang unbekannten Paar. Als eine Kellnerin die beiden Personen aufforderte die Räumlichkeiten zu verlassen, richtete sich die Aggression des Mannes nun gegen die Kellnerin. Er schubste und schrie sie an. Daraufhin kam weiteres weibliches Personal hinzu, um ihre Kollegin zu unterstützen. Es gelang ihnen, das Paar aus der Gaststätte zu drängen. Dort zerschlug der unbekannte Mann eine Glasflasche und nahm aus dem Anhänger seines Fahrrades, das vor dem Lokal stand, eine Spaltaxt. Mit beiden Gegenständen bedrohte er zunächst das Personal. Dann schlug er einer der Frauen und schubste sie zu Boden. Bevor die Polizei eintraf, hatte sich das Paar bereits entfernt. Der Mann war zirka 35 bis 45 Jahre alt, etwa 185 bis 190 Zentimeter groß und hatte einen dunklen Teint. Er wirkte osteuropäisch, hatte dunkelbraune Haare und einen Vollbart. Er trug ein braunes T-Shirt und flüchtete mit seinem Fahrrad samt rotem Fahrradanhänger. Wer kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

