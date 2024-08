Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Zaisersweiher: Daimler überschlägt sich nach Zusammenstoß mit abbiegendem Motorrad

Pforzheim (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstagabend gegen 20:45 Uhr aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 1134 zwischen Zaisersweiher und Diefenbach alarmiert.

Ein 51-jähriger Motorradfahrer befuhr die Straße in Fahrtrichtung Diefenbach und beabsichtigte auf Höhe eines landwirtschaftlichen Anwesens nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Berührung mit einem Pkw Daimler, der die Landstraße in gleicher Richtung wie der Motorradlenker befuhr und hinter diesem mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholte und hierbei wohl den abbiegenden Motorradfahrer übersah. Durch den Kontakt stürzte der Motorradlenker und zog sich hierbei eine Verletzung am linken Sprunggelenk zu. Der Pkw kam im weiteren Verlauf von der Straße ab und überschlug sich dann mehrfach bevor er auf dem Dach zum Stillstand kam. Der 24-jährige Lenker des Pkw, sein 24-jähriger Beifahrer und ein weiterer, 23-jähriger Pkw-Insasse zogen sich ebenfalls Verletzungen zu. Die Personen wurden zur Untersuchung ihrer Verletzungen in eine Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt auf ungefähr 40.000 Euro geschätzt wird.

Da sich beim Lenker des Pkw der Verdacht ergab, dass er möglicherweise berauscht unterwegs war wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme, der Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung bis ca. 23:30 Uhr komplett gesperrt werden.

Alexander Schwarz,

Führungs- und Lagezentrum

