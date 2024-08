Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb- Einbruch in Straßenbahndepot - Fahrkartenautomat aufgebrochen

Bad Herrenalb (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Donnerstag Zugang zu einer abgestellten Straßenbahn in einer Fahrzeughalle in Bad Herrenalb verschafft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr Unbekannte gewaltsam in die Fahrzeughalle am Bahnhofsplatz, schlugen dort eine Scheibe der dort abgestellten Straßenbahn ein und brachen im Inneren den Fahrkartenautomaten auf. Daraus wurde das Bargeld in bislang unbekannter Höheentwendet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051/161 3511 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell