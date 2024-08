POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei stoppt flüchtige Verdächtige nach Schlägerei

Bad Herrenalb (ots) - Unbekannte Täter haben von Dienstag auf Mittwoch aus einer Gaststätte in Bad Herrenalb einen Tresor entwendet. Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, drang unbekannten Täterschaft gewaltsam in die Gaststätte in der Kurpromenade ein. Im Gebäudeinnern wurde ein Tresor entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-0 zu wenden. ...

