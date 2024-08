Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Diebstähle aus Autos und Garage - Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

Zu Diebstählen aus mehreren Fahrzeugen sowie aus einer Garage ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in der Nacht auf Sonntag in den Ortsteilen Wilferdingen und Singen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden in der Zeit zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Freitag, 09:30 Uhr insgesamt mindestens vier Pkw auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Zwei Fahrzeuge waren in der Uhlandstraße und im Traisweg in Singen sowie zwei Fahrzeuge in der Kirchstraße in Wilferdingen abgestellt. Der Innenraum wurde in allen genannten Fällen durchwühlt und nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden u. a. Dokumente, Bekleidung sowie Bargeld. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens liegt schätzungsweise im höheren dreistelligen Bereich.

In der Nacht auf Sonntag, gegen 01:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer unverschlossenen Garage in der Hans-Thoma-Straße in Wilferdingen zwei Motorradhelme und einen E-Scooter. Der Diebstahlsschaden liegt bei geschätzten 400 Euro. Eine Person, die sich kurz zuvor in unmittelbarer Umgebung der Tatörtlichkeit aufgehalten soll, wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlanke Figur - etwa 180 cm groß - kurzem dunkle Haare

Er soll mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet sein. Zudem habe er noch einen Rucksack getragen haben. Auffällig sollen seine Sportschuhe, mit vermutlich heller Sohle, gewesen sein.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden.

Der Polizeiposten Remchingen führt die Ermittlungen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

