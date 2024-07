POL-PDTR: Sachbeschädigung am Rathaus in Hermeskeil

Kell am See (ots) - Am Wochenende kam es in der Zeit von Freitag, den 19.07.2024 um 11:00 Uhr bis Sonntag, den 21.07.2024 um 17:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Grimostraße in Kell am See. Die unbekannten Täter versuchten hier ein Fenster aufzuhebeln. Hinweise zur Tatzeit oder möglichen Tätern an die PI Hermeskeil: Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier PI ...

