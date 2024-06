Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ergänzende Informationen zum Hubschraubereinsatz am Sonntag, 23.04.2024 in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Sonntag, dem 23.04.2024 kam es in Ribnitz-Damgarten im Zeitraum von etwa 15:30 bis 17:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Hierauf folgte eine telefonische Presseanfrage an die an Wochenenden dafür zuständige Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg, welche aufgrund entgegenstehenden Schutzes privater Rechte der Beteiligten, schwerlich beantwortet werden konnte. Im Weiteren gab es eine Berichterstattung eines Printmediums am Montag, dem 24.06.2024, in dessen Folge es offenbar zu Verunsicherungen in Teilen der Bevölkerung in Ribnitz-Damgarten kam, mutmaßlich ob der zurückliegenden Sachverhalte "Verdächtiges Ansprechen von Kindern" im Stadtgebiet. Auch wenn sich bereits diese Sachverhalte in der Form nicht bestätigten, so scheinen zu der betreffenden Personen die in Social Media transportierten Bilder und Storys, welche mutmaßlich auch zu dem Sachverhalt https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5785942 führten, nachzuhallen.

Bei dem Einsatz am Sonntag ging es zu keinem Zeitpunkt um "verdächtiges Ansprechen von Kindern" oder dergleichen. Der Sachverhalt wurde seitens der Polizei nicht kommuniziert, da dem Schutz privater Rechte in diesem Fall mehr Gewichtung gegeben wurde und wird - um Verständnis hierzu wird gebeten.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle für die Nachfragen von besorgten Bürgern und bittet nach wie vor Abstand von Verbreitungen von Gerüchten in Social Media zu nehmen.

