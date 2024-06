Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Versuchter Einbruch in Ferienhaus

Marlow (ots)

Am Sonnabend, dem 22.06.2024 wurde der Polizei in Ribnitz-Damgarten ein versuchter Einbruch in ein Ferienhaus im Gallbrook in Marlow gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 21.06.2024, 23:00 Uhr bis 22.06.2024, 06:30 Uhr in ein Ferienhaus einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Gäste des Ferienhauses befanden sich in dieser Nacht im Ferienhaus, ohne etwas bemerkt zu haben. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst hat die Spurensuche und -sicherung vor Ort durchgeführt und die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell