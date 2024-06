Polizei Dortmund

POL-DO: Raub mit Schusswaffe auf einen Kiosk in Dortmund-Körne - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0578

Ein Tatverdächtiger hat am Sonntagmorgen (16. Juni) gegen 02.15 Uhr einen Kiosk an der Kaiserstraße in Dortmund-Körne mit einer Schusswaffe überfallen und ist anschließend geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen hielt der Tatverdächtige dem Kioskangestellten eine Schusswaffe vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er Geld erbeutet hatte, flüchtete er von der Kaiserstraße in Höhe der Reichswehrstraße in Richtung Körner Park. Dabei kam es zu einer Schussabgabe. Verletzt wurde niemand. Bei der Waffe handelte es sich vermutlich um eine Schreckschusswaffe.

Die Polizei konnte nach der Tat eine Person in Tatortnähe feststellen. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann aus Arnsberg. Die Polizei brachte die Person zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen zu einer Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen können. Der Tatverdächtige wird als 18 bis 20 Jahre alt, schlank und schwarz gekleidet beschrieben. Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei in Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell