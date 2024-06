POL-HST: Streit endet im Krankenhaus

Stralsund (ots) - Am Donnerstag, dem 20.06.2024 gegen 16:44 wurde der Polizei in Stralsund ein auffälliges Fahrverhalten im Straßenverkehr, Höhe der MV Werften (Straße an der Werft), gemeldet. Ein schwarzer PKW Mini One fuhr derzeitigen Erkenntnissen zufolge mehrfach nach links über die Mittellinie. Dabei geriet der Pkw unter anderem in den Gegenverkehr, welcher ausweichen musste. Eingesetzte Polizeibeamte stellten ...

mehr