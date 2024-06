Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Gärtnerei und Schule ein

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Gärtnerei und in eine Schule eingebrochen.

So verschafften sich zwei Unbekannte den ersten Erkenntnissen zufolge gegen 23.40 Uhr am späten Sonntagabend über eine Tür Zutritt zu dem Gebäude der betroffenen Gärtnerei in der Hermann-Löns-Straße und öffneten darin gewaltsam einen Kaffeeautomaten. Aus diesem entwendeten sie schließlich eine Geldkassette mit Bargeld.

Die männlichen Täter können nach Auswertung erster Hinweise wie folgt beschrieben werden. Täter 1: Schirmmütze, dunkle Jacke, dunkler Rucksack, Taschenlampe. Täter 2: Schirmmütze, helle Steppjacke mit Kapuze, heller Rucksack.

In der gleichen Nacht trieben Unbekannte auch bei einem Einbruch in ein Gymnasium an der Straße "Grüner Weg" ihr Unwesen. Nach Aufbruch eines Fensters stellten Angehörige der Schule am Montagmorgen die Entwendung eines unter anderem mit Bargeld gefüllten Tresors fest. Als Tatzeitraum gilt in diesem Fall Sonntag, 20.30 Uhr bis Montag, 6 Uhr.

Hinweise zu den beiden Taten bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell