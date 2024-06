POL-MI: Unbekannte entwenden Geld aus Zirkus-Wohnwagen

Bad Oeynhausen (ots) - (AB) Unbekannte hatten es am Freitag auf ein Wohnmobil in der Südbahnstraße abgesehen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der 69-jährige Eigentümer stellte sein Campingfahrzeug auf der Südbahnstraße in Fahrtrichtung Detmolder Straße auf dem rechtsseitig der Fahrbahn verlaufenden Parkstreifen ab. In den Nachmittagsstunden verließ der Bad Oeynhausener seinen Mercedes . Als er den Einbruch gegen 18 Uhr bemerkte, alarmierte er die Polizei. Die Diebe ...

