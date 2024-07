Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Vollbrand einer Zugmaschine im Baustellenbereich der A8

Pforzheim, A8 (ots)

Ein Fahrzeugbrand führte am Donnerstagabend zu einer Vollsperrung der A8 im Baustellenbereich bei Pforzheim. Um 20.00 Uhr bemerkte der Fahrer einer Zugmaschine mit Anhänger Rauch aus dem Motorraum, als er die Anschlussstelle Pforzheim Ost in Fahrtrichtung Stuttgart passiert hatte. Nachdem bereits offene Flammen sichtbar wurden, verließ der Fahrer unverletzt die Zugmaschine. Bis zum Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr stand das Führerhaus der Zugmaschine schon in Vollbrand, wobei der Brand nicht auf den mit Paketen beladenen Anhänger übergriff. Durch den Fahrzeugbrand entstand an der Zugmaschine ein wirtschaftlicher Schaden von ca. 50.000 EUR.

Zur Durchführung von Löscharbeiten musste die A8 in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Aufgrund unverzüglich durchgeführter Ausleitungsmaßnahmen und einem relativ geringen Verkehrsaufkommen war nur ein Verkehrsstau von jeweils 5 km in beide Fahrtrichtungen zu verzeichnen. Um 22.00 Uhr konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe wieder freigegeben werden. Die Sperrung der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart konnte erst wieder um 04.30 Uhr nach Beendigung der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen aufgehoben werden.

