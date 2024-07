POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruchsversuch in ein weiteres Vereinsheim

Freudenstadt (ots) - Eine Meldung über eine mögliche Bedrohungslage in Freudenstadt hat am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich gegen 14:45 Uhr an einem Firmenparkplatz in der Wittlensweilerstraße eine Frau, welche von einem 30-jährigen Mann mit einem ...

mehr