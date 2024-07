Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Polizeieinsatz nach dem Verdacht einer Bedrohungslage

Freudenstadt (ots)

Eine Meldung über eine mögliche Bedrohungslage in Freudenstadt hat am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich gegen 14:45 Uhr an einem Firmenparkplatz in der Wittlensweilerstraße eine Frau, welche von einem 30-jährigen Mann mit einem Messer bedroht wurde. Der 30-jährige Tatverdächtige hielt zudem einen Revolver, wie sich später herausstellte eine Schreckschusswaffe, in der Hand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den verhaltensauffälligen Mann durch Gespräche zum Ablegen der Waffen bewegen und ihn vorläufig festnehmen. Da er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde dieser schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zwischen den beiden Personen bestand eine Vorbeziehung.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahrenlage für weitergehende Personen. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dauern an.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können und insbesondere auch Personen, die Videos / Bilder vom Geschehen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell