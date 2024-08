Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Oberreichenbach-Oberkollbach/Lkr. Calw - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro entstand am Montagnachmittag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberreichbach. Die ersten Notrufe gingen gegen 16.20 Uhr ein. Das Feuer war in einem Zimmer im ersten OG des viergeschossigen Hauses ausgebrochen. Der Brand breitete sich schnell in Richtung des Dachstuhles aus. Der Feuerwehr gelang es dann, den Brand zu löschen. Vier Bewohner, darunter zwei Kleinkinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Die Brandursache war nach derzeitigem Ermittlungstand ein technischer Defekt. Möglicherweise verursacht durch die nicht fachgerechte Verlegung von Stromkabeln. Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand unbewohnbar. Für die Bewohner wurden seitens der Gemeinde Unterkünfte bereitgestellt. Von der Feuerwehr und vom Rettungsdienst waren etwa 90 Einsatzkräfte am Brandort.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

