Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunken zur Polizei gefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bereits am Dienstag, 09.07.2024, erschien ein Autofahrer auf dem Parkplatz des Verkehrskommissariats, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war.

Der 64-jährige Bielefelder suchte gegen 10:45 Uhr das Dienstgebäude an der Lerchenstraße auf. Im Rahmen der Aufklärung eines Unfalls sollten mögliche Schäden an seinem Pkw durch einen Polizeibeamten in Augenschein genommen werden. Der Beamte wurde misstrauisch, als er Alkohol in der Atemluft des Bielefelders bemerkte. Ein Alkoholtestgerät in den Diensträumen bestätigte seinen Verdacht. Aufgrund des Alkoholkonsums erwarten den 64-Jährigen innerhalb eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ein Bußgeldbescheid mit einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten im Flensburger Verkehrszentralregister.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell