Polizei Bielefeld

POL-BI: Gruppe schlägt auf Duo ein - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14.07.2024, schlägt eine Gruppe auf zwei Bielefelder ein, die kein Cannabis kaufen wollten.

Zwei Bielefelder, 25- und 28 Jahre alt, hielten sich in der Innenstadt zum Feiern auf. Als sie sich zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr unter dem Ostwestfalendamm, im Bereich eines Haushaltswarengeschäftes, an der Mindener Straße befanden, sprach eine Gruppe augenscheinlich Jugendlicher das Paar an. Die Bielefelder verneinten die Frage, ob sie Cannabis kaufen wollten. Unvermittelt griff die Gruppe das Duo an und schlug und trat auf sie ein. Den Opfern gelang es, ein Taxi zu besteigen und so vor den Angreifern zu flüchten. Anschließend informierten sie die Polizei.

Einen Täter konnten sie als circa 170 bis 180 cm groß, mit kurzen Haaren, bekleidet mit einem Jogging-Oberteil und grauen Schuhen, beschreiben. Zu den anderen Beteiligten liegen derzeit keine Personenbeschreibungen vor.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell