POL-KN: (Konstanz) Heckscheibe an geparktem VW Tiguan eingeschlagen - rund 1.500 Euro Schaden (26./28.05.2024)

Tuttlingen (ots) - Bei einer handfesten Auseinandersetzung zwischen fünf Männern am Montagmittag in der Bahnhofstraße sind vier Personen verletzt worden. Drei Männer im Alter von 43, 52 und 53 Jahren hielten sich vor einem Café in der Bahnhofstraße auf, als gegen 13.30 Uhr ein 37- und ein 49- Jähriger an diese herantraten und es zu einem Streit kam. Dieser ...

mehr