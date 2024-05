POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt gegen Gartenmauer und flüchtet (27.05.2024)

Konstanz (ots) - In der Nacht auf Montag hat ein unbekannter Täter einen Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Markgrafenstraße gelegt. Gegen 2 Uhr stellten Bewohner starken Rauch aus dem Keller des Gebäudes fest und alarmierten die Feuerwehr. Bei der Überprüfung der Kellerräume stellten die ...

mehr