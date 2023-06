Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Drei Personen bei Unfall verletzt

Heede (ots)

Am Samstag kam es auf der Straße Am Markt in Heede zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 53-Jähriger war gegen 14 Uhr in ihrem BMW in Richtung Kaltentange unterwegs. Als sie die K155 überquerte, übersah sie den VW eines 61-Jährigen, der die Kreisstraße in Richtung Heede befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des BMW sowie der Fahrer des VW wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 46-jährige Beifahrerin im VW erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell