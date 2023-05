POL-VK: vermisste Person Andreas Berger aus Völklingen

Völklingen (ots) - Luisenthal. Mehrere Unbekannte begaben sich Dienstag auf Mittwochnacht zu einer Baustellenabsperrung in der Parkstraße. Dort setzten sie mehrere Warnbarken in Brand und flüchteten anschließend unerkannt in ein angrenzendes Waldstück. Die Warnbarken wurden durch den Brand so sehr beschädigt, dass sich nicht mehr einsetzbar sind. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter ...

mehr