Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Mittelschutzleitplanke - rund 20.000 Euro Schaden (27.05.2024)

Immendingen A81 (ots)

Ein Autofahrer ist am Montagabend auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 37-Jährige fuhr gegen 19.15 Uhr mit einem BMW auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Bei Starkregen verlor er auf der regennassen Straße die Kontrolle über das Auto und schleuderte und prallte gegen die Mittelschutzleitplanke. Glücklicherweise blieb der Autofahrer dabei unverletzt. Am BMW entstand jedoch Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro und an der Leitplanke in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den beschädigten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell