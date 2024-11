Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung am Bahnhof und in der Rosgartenstraße - Männer greifen 42-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (07.11.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung nachdem mehrere unbekannte Männer am Donnerstagnachmittag und -abend im Bereich Bahnhofstraße und Rosgartenstraße einen Mann angegriffen haben. Gegen kurz vor 15 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein Mann durch drei weitere Personen "gejagt" werde. Kurz darauf traf die Polizei auf dem Bahnsteig auf den 42-Jährigen, der augenscheinlich durch Pfefferspray Augenreizungen erlitten hatte, jedoch keine Angaben zum Hintergrund und Identität der Angreifer machte und sich äußerst unkooperativ verhielt.

Gegen 18.30 Uhr kam es zu einem weiteren Vorfall in der Rosgartenstraße, bei dem erneut mindestens vier unbekannte Männer den 42-Jährigen attackierten, am Boden liegend auf ihn eintraten und erneut Pfefferspray einsetzten. Dabei erlitt der Mann erneut Verletzungen an den Augen und eine Kopfplatzwunde.

Zu beiden Vorfällen bittet die Polizei nun Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität der Angreifer geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

