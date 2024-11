Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 14

Landkreis Rottweil) Auffahrunfall mit Folgen (07.11.2024)

Rottweil - B 14 (ots)

Auf der Bundesstraße 14 ist es zwischen Neufra und Rottweil zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sich eine Person leicht verletzt hat. Verkehrsbedingt hielt ein 63-jähriger Mercedes Fahrer an der Einmündung zur Kreisstraße 5545 an. Ein dahinterfahrender 35-Jähriger in einem Volvo erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck auf. Die ebenfalls 63-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzte sich durch den Aufprall leicht. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

