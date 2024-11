Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrer bei Unfall verletzt (07.11.2024)

Singen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein E-Scooterfahrer bei einem Unfall auf der Kreuzung Industriestraße/Worblinger Straße/Zum Heidenbühl am Donnerstagabend. Eine 61-Jährige fuhr mit einem BMW von der Industriestraße in Richtung "Im Heidenbühl". Beim Abbiegen touchierte der BMW einen auf dem Fahrradweg der Worblinger Straße fahrenden 40-Jährigen mit einem E-Scooter. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. An Auto und Scooter entstand Sachschaden.

