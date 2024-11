Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Einbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen (05./06.11.2024)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Einbrecher in der Bahnhofstraße und der Schloßstraße unterwegs gewesen. Im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr und 3 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße aus der er mehrere tausend Euro Bargeld entwendete und anschließend flüchtete.

Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 08.30 Uhr machte sich der Einbrecher an der Haustür eines Wohnhauses in der Schloßstraße zu schaffen, wobei es ihm nicht gelang in die Tür zu öffnen. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den Abend-/Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch Verdächtiges in der Bahnhof- oder der Schloßstraße beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

