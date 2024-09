POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer fährt auf Auto auf - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 07.09.2024, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L160 am Ortsausgang von Unterlauchringen leicht verletzt. Der 33-Jährige war in einer Kurve auf den Grünstreifen geraten und gestürzt. Er dürfte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen haben und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. ...

