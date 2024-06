Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Festnahme nach Raub

Freiburg (ots)

Freiburg-Altstadt: Bereits am 20.04.2024 reiste ein mutmaßlich jugendlicher tunesischer Tatverdächtiger nach Deutschland ein, bestellte und verspeiste gegen 01:30 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Bismarckallee einen Imbiss und entwendete zwei Getränke, jeweils ohne für die Waren zu bezahlen. Gegen 06:00 Uhr begab sich der Tatverdächtige in den Hauptbahnhof, wo er einem wartenden Reisenden gewaltsam sein Smartphone entriss und sich von der Örtlichkeit entfernte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Freiburg in der Folge einen Haftbefehl gegen den flüchtigen Tatverdächtigen.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch, den 29.05.2024, gegen 20:00 Uhr, in Berlin Neukölln festgestellt, als er abermals einen Diebstahl begangen haben sollte. Er wurde aufgrund des bestehenden Haftbefehls und der Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Freiburg festgenommen und konnte nach Freiburg überführt werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

