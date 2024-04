BPOL NRW: Dreifacher Ladendiebstahl - Bundespolizei nimmt 33-Jährige fest

Mülheim a.d.R. - Schöppingen (ots) - Am gestrigen Morgen (31. März) soll ein Mann in einer S-Bahn am Bahnhof Mülheim-Styrum Sicherheitskräfte angegangen und mit Schlägen attackiert haben. Bundespolizisten befragten die Beteiligten. Gegen 5:30 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über eine ...

mehr