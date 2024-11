Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Einbrüche in Sanitätshaus und Supermarkt - 38-Jähriger in Haft (06.11.2024)

Konstanz (ots)

Der Polizei ist es gelungen einen Tatverdächtigen zu ermitteln, der im Verdacht steht zwei Einbrüche Ende Oktober - in ein Sanitätshaus im Industriegebiet und einen Supermarkt in Wollmatingen - begangen zu haben.

Am 24.10.2024 versuchte der 38-Jährige in das Sanitätshaus in der Carl-Benz-Straße einzubrechen, konnte jedoch durch Zeugen beobachtet und in der Folge durch die verständigte Polizei vorläufig festgenommen werden. Da kein Haftgrund vorlag, entließen ihn die Beamten nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf die Straße. Nachdem es zwei Tage später zu einem weiteren Einbruch in einen Supermarkt in der Allensteiner Straße kam, ergaben sich im Rahmen der daraufhin folgenden intensiven Ermittlungen erneut Hinweise auf den 38-jährigen Tatverdächtigen.

In der Folge beantragte die das Ermittlungsverfahren leitende Staatsanwaltschaft Konstanz einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung und einen Untersuchungshaftbefehl beim zuständigen Gericht. Bei der am Dienstag durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des 38-Jährigen konnte zwar nicht der Tatverdächtige selbst festgenommen, jedoch die während der Tat getragene Bekleidung aufgefunden werden.

Nachdem der Mann kurze Zeit später von den Maßnahmen erfuhr, nahm er Kontakt mit dem Polizeirevier Konstanz auf, wo er sich am Donnerstagmorgen selbstständig stellte.

Nach der Vorführung bei einer Haftrichterin setzte diese den Haftbefehl in Vollzug. Der 38-Jährige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

