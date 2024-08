Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Baggerplatten und Zaunelemente gestohlen

Werlte (ots)

In der Zeit von Freitag, 16. August bis Montag, 19. August wurden an einer Straßenbaustelle an der Hauptstraße in Werlte insgesamt 25 Baggerplatten und 25 Bauzaunelemente entwendet. Das Diebesgut war auf dem umzäunten Parkplatz eines dort ansässigen Getränkemarktes, gegenüber der Einmündung Molkereistraße, gelagert. Der Abtransport müsste mit einem zumindest größeren PKW-Anhänger erfolgt sein. Der Schaden beläuft sich auf circa 8000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Werlte, Tel. 05951-995300.

