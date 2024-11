Polizeipräsidium Konstanz

VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Mit Fahrradfahrer zusammengestoßen und leicht verletzt (07.11.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag, ist gegen 16:30 Uhr ein Autofahrer mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen der sich durch den folgenden Sturz leicht verletzt hat. Beide waren auf der Straße "Römerweg" in Richtung Zollhaus unterwegs. Der 49-Jährige Opel-Fahrer überholte den 65-Jährigen Radfahrer. Nach dem Überholvorgang stieß er mit dem Radfahrer zusammen. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der Zweiradfahrer leicht. Ein Rettungsdienst lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Sachschaden entstand keiner.

