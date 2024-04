Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradkontrollen im Wellbachtal

Wellbachtal/Annweiler (ots)

Am Wochenende wurde erneut der motorisierte Zweiradverkehr auf der B48 im Wellbachtal kontrolliert. Hierbei konnte am Samstag ein Verstoß gegen das Überholverbot (Bußgeld 70EUR+1Punkt im Verkehrszentralregister) sowie ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden. Bei erlaubten 70km/h war der Motorradfahrer mit 103km/h unterwegs. Abzüglich der vorgeschriebenen Toleranz sieht der Bußgeldkatalog hier ein Bußgeld von 150EUR sowie einen Punkt vor. Zu den Bußgeldern kommt in der Regel noch eine Gebühr von 28,50EUR hinzu.

