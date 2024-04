POL-WES: Wesel - Festnahme eines Ladendiebs

Xanten (ots) - In der Zeit von Dienstag (23. April), 16.30 Uhr bis Mittwoch (24. April), 6 Uhr stahlen Unbekannte ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger am Willibrordweg in Xanten-Wardt. Der Bagger stand auf der Baustelle unmittelbar hinter dem dortigen Schießstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige ...

