Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Getränkemarkt

Bitburg (ots)

Im Zeitraum vom 01.04.2024, 09.30 Uhr bis 02.04.2024, 07.00 Uhr kam es zu einem Eibruchdiebstahl in einen Getränkemarkt im Südring in Bitburg. Bislang unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Bitburg sucht Zeugen des Vorfalls und bittet darum, dass sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Bitburg mitgeteilt werden. Tel.: 06561-96850

