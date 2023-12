Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Abordnung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst spielte im Kölner Dom

Tönisvorst (ots)

Einen wohl unvergesslichen Auftritt hatte eine neunköpfige Abordnung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst jetzt im Kölner Dom. Die weit über Köln aus Funk-und Fernsehen bekannte Band "De Höhner" hatte in Koordination mit dem Kölner-Erzbistums zum Adventmitspielkonzert ausgesuchte Musiker in den Kölner Dom eingeladen. Nach einer Bewerbung wurden die Tönisvorster Musiker zum großen Weihnachtskonzert, d.h. zum Aktiven mitmachen im voll besetzten Dom eingeladen. Vorab waren Ihnen die darzubietenden Musikstücke übermittelt worden; natürlich hatten die Musiker bestehend aus Saxophone, Posaune, Trompete, Tuba, Querflöte, Tenorhorn und der eigenen Stimme vorher zuhause kräftig geübt. Mit einigen hundert Musikern und verstärkt durch Mitsänger und natürlich auch durch die einladende Band "De Höhner" wurden bekannte und beliebte Weihnachtslieder dargeboten. Schon ein musikalisches Highlight für die Abgesandten des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorster. Weihnachtslieder wie: "Wir sagen euch an, den lieben Advent...!", "Stern über Betlehem" "Ne besondere Kalender zum Advent" "Tochter Zion" und das sehr bekannte "Feliz Navidad" durften natürlich bei dem großen Weihnachtslieder-Mitspielkonzert nicht fehlen.

Wer übrigens das Konzert einmal sehen will, kann dies über die "WDR-Mediathek" oder dem "Dom-Radio" machen. Einfach eingeben und schon ist man dabei- live / über die Mediathek - mit u.a. den Musikern des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorster, die mehrfach zu sehen und zu hören waren.

Nach dem fast zweistündigen Konzert statteten die stolzen Musikerinnen und Musiker dem direkt an dem Kölner-Dom gelegenen Weihnachtsmarkt noch einen kurzen Besuch ab; denn die räumliche Kälte im Dom verlangte nach einer weihnachtlichen Wärmung in Form eines heiße Glühweins.

Text: Michael Steeg

