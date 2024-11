Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Halloween-Ärger und mehr

Hemer (ots)

Streit auf Halloweenparty

Donnerstagnacht wurde die Polizei gegen 02:50 Uhr zur Ihmerter Straße gerufen, da es zu Körperverletzungen in einer Gaststätte kam. Ein 33 Jahre alter Mendener und ein 22 Jahre alter Hemeraner sind aneinandergeraten, nachdem es zu Streit auf der Tanzfläche im alkoholisierten Zustand kam. Es wurde sich geschlagen und man landete auf dem Boden, ein Rettungswagen erschien ebenfalls vor Ort. Nun sucht die Polizei Zeugen, die bei der Sachverhaltsklärung helfen können.

Zahlreiche Autos beschädigt

Nach mehreren Sachbeschädigungen am Wochenende sucht die Polizei Zeugen: An der Brahmsstraße, Beethovenstraße und Franz-Schubert-Straße wurden Fahrzeuge beschädigt, indem unter anderem die Außenspiegel demoliert wurden. 14 Fahrzeuge wurden hier in der Nacht auf Freitag beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Tätersuche nach Dieben

An der Bachstraße hat ein Anwohner festgestellt, dass am Freitagmorgen gegen 7:15 Uhr ein unbekannter Täter sich an seinem Carport bedient hat. Der Unbekannte entwendete Getränke und technische Geräte, er wurde durch eine Kamera aufgenommen. Nun sucht die Polizei einen 20-30 Jahre alten Mann mit Dreitagbart, der eine Mütze, eine dunkle Stoffjacke und einen Adidas-Jogginghose mit Sportschuhen trug. Er war mit einem Rucksack und einer Taschenlampe ausgestattet. Hinweise nimmt die Polizei in Hemer entgegen. Ebenso wurde am Sonntagnachmittag die Polizei gegen 17 Uhr zur Straße Auf der Schledde gerufen. Von Samstag auf Sonntag wurde ein unter einem Carport abgestelltes Pedelec entwendet, es war mit einem Schloss gesichert. Nach dem Pedelec wird nun gefahndet. Zudem wurde Sonntagnachmittag ein Diebstahl aus einem Auto gemeldet. In der Nacht auf Sonntag wurde ein BMW am Brockhauser Weg aufgebrochen und das Radio demontiert. Wer hat etwas gesehen? (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell