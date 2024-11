POL-MK: Böllerwurf auf Minderjährige

Lüdenscheid (ots) - Gespuckt und Polizei angegangen Ein 20 Jahre alter Lüdenscheider sorgte am Samstag um 2:20 Uhr für Aufsehen in einer Gaststätte am Rathausplatz. Die Polizei wurde wegen des Störenfriedes gerufen. Trotz Anwesenheit der Beamten spuckte er einem 33 Jahre alten Hemeraner vor die Stirn und gab ihm einen Kopfstoß, der Lüdenscheider wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auf ...

