Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag einen Radlader des Herstellers Atlas von einer Baustelle am Alten Weseler Weg. Um an den Radlader zu kommen, wurden ein Bauzaun und ein Baucontainer geöffnet. Wie genau der Radlader abtransportiert wurde ist unbekannt.

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in einen Kindergarten an der Oberlinstraße ein. Um in das Gebäude zu kommen hebelten die Täter eine Tür auf, anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Einbruch an der Nordseestraße. Hier hebelten die Einbrecher das Fenster zu einem Gemeindezentrum auf. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Ohne Beute flüchteten Einbrecher aus einem Gemeindehaus an der Hinsbergstraße. Zwischen Montag 21 Uhr und Dienstag 08 Uhr hebelten sie eine Notausgangstür auf. Im Gebäude versuchten sie eine Bürotür aufzuhebeln, dies gelang allerdings nicht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

An der Bochumer Straße ist ein Kiosk das Ziel von Einbrechern geworden. In der Nacht zu Dienstag gelangten sie über die Eingangstür in die Geschäftsräume. Hier brachen sie gewaltsam zwei Zigarettenautomaten auf und nahmen die Tabakwaren und eine Eismaschine mit. Vor ihrer Flucht entleerten die Täter einen Feuerlöscher im Ladenlokal.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell