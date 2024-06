Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: EC-Karten gestohlen und Geld abgehoben - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am 10. April des laufenden Jahres wurde einer 66-Jährigen aus Marl die Geldbörse samt EC-Karten entwendet. Am Nachmittag desselben Tages wurde an einem Geldautomaten im Stadtteil Hüls unberechtigt Geld an einem Automaten mit den Karten abgehoben. Dabei konnten Fotos der Tatverdächtigen gemacht werden. Die Fotos der unbekannten Frau finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/139081

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

