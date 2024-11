Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung und Fahrraddiebe

Kierspe (ots)

Ermittlungen nach Brandstiftung

Donnerstagabend wurde die Polizei gegen 20:45 Uhr zum Rotkehlchenweg gerufen, da ein Pkw in Brand geriet. Helfer waren vor Ort und hatten mittels Feuerlöscher die Flammen gelöscht. Scheinbar wurde mit Brandbeschleunigern gearbeitet, die Polizei stellte Beweismittel sicher. Am Pkw waren Reifen und Radkasten angeschmort worden und die Heckscheibe wurde beschädigt. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Fahrraddiebe

Freitagmittag wurde die Polizei zur Straße Am Nocken gerufen, da unbekannte Täter dort an einer Garage aktiv waren. Am Donnerstagnachmittag war noch alles in Ordnung, nun ist ein Fenster beschädigt. Wie sich herausstellte, sind die Täter mutmaßlich durch das gewaltsam geöffnete Fenster der freistehenden Garage in diese eingedrungen und haben sie von Innen geöffnet, ein E-Bike wurde entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die von Donnerstag auf Freitag etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

