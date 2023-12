POL-PDPS: Wohnungsdurchsuchung bei einem Zusteller führt zum Auffinden einer Unmenge unterschlagener Postsendungen

Dahn (ots) - Am 1. Weihnahchtsfeiertag brachen unbekannte Täter durch ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kaltenbächel" ein. Es wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurden ein Armbanduhr der Marke "Kapten and Son" im Wert von 350 Euro, ein Apple Macbook im Wert von 1000 Euro sowie verschieden Fremdwährungen im Gesamtwert von 150 Euro entwendet. Der ...

mehr