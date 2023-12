Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wechselseitige Körperverletzung

Fischbach bei Dahn (ots)

Am Samstag, 23.12.2023, gegen 19.55 Uhr gerieten zwei Männer, 21 und 37 Jahre alt im Hanauerweg in Streit, wobei auch Beleidigungen ausgesprochen wurden. In der Folge kam es zum Gerangel zwischen den beiden Kontrahenten, wobei der Ältere auf den Jüngeren einschlug. Der Jüngere entgegnete dem Angriff, indem er dem Älteren ein Glas gegen den Kopf schlug, so dass Letzterer stark blutete. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 21-Jährige an einem Finger verletzt und konnte letztendlich vom Tatort flüchten. Beide Akteure mussten in einem umliegenden Krankenhaus ärztlich versorgt werden. /pidn

