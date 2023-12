Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl/Zeugenaufruf

Bobenthal (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.11.2023 bis Sonntag, 24.12.2023 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Sankt Germanshof einzusteigen. Hierzu wurde ein Fensterglas aus dem Rahmen entnommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Tat wurde erst am 24.12.2023 beanzeigt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell