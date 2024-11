POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl

Lüdenscheid (ots) - Zwei bewaffnete maskierte Personen haben am Mittwochabend ein Lebensmittelgeschäft an der Hochstraße überfallen. Die schwarz gekleideten Personen kamen gegen 20.10 Uhr in das Geschäft, hielten einer Mitarbeiterin eine Schusswaffe vor und forderten die Herausgabe von Geld. Als sich die Mitarbeiterin weigerte, Geld zu übergeben, flohen die beiden Räuber. Sie sprachen Deutsch mit wahrscheinlich ...

