Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Veränderte Bürgersprechzeiten der Kontaktbeamten in den Polizeistationen des Polizeihauptreviers Wismar

Wismar (ots)

Die Kontaktbeamten, kurz KOBs, besetzen zu festen Sprechzeiten die jeweiligen Polizeistationen und Kontaktbüros, die Bürgerinnen und Bürger ohne Voranmeldung aufsuchen können. Zum Aufgabenbereich der KOBs gehören neben dem Streifendienst auch die Durchführung von Präventionsveranstaltungen, z. B. zur Beratung älterer Menschen zum Schutz vor Trickbetrügereien, die Überwachung von Schulwegen sowie die Kontaktaufnahme und -pflege zu ansässigen Einrichtungen und Institutionen. Die KOBs haben stets ein offenes Ohr für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, kümmern sich auch um die "kleinen Nöte" vor Ort und halten mit Interessierten gerne mal "Smalltalk".

Ab dem kommenden Monat ändern sich die Sprechzeiten einiger Polizeistationen. Die ab 01. Juli 2024 geltenden Sprechzeiten, die jeweils zuständigen KOBs sowie deren Kontaktdaten finden sich nachfolgend:

Kontaktbeamte für den Bereich der Hansestadt Wismar:

Stadtteil Friedenshof, zuständige KOB: Polizeioberkommissarin Anne Arndt, Die bisherigen Sprechzeiten in der Mieterkontaktstelle An der Mole 14 entfallen. Telefonische Erreichbarkeiten: 03841 203-253 sowie 0174 7389342

Stadtteil Wendorf, zuständige KOB: Polizeihauptkommissarin Silke Schulze, Sprechzeiten: von 09:00 bis 10:00 Uhr in der Mieterkontaktstelle der WOBAU in der Rudolf-Breitscheid-Straße 21 in Wismar, telefonische Erreichbarkeiten: 03841 203-250 sowie 0152 57957343

Stadtteile Altstadt, Kagenmarkt sowie Dargetzow, zuständiger KOB: Polizeihauptmeister Olaf Spieß, telefonische Erreichbarkeiten: 03841 203-251 sowie 0174 7286061

Kontaktbeamte im Landkreis:

Polizeistation Dorf Mecklenburg, Am Wehberg 17 in Dorf Mecklenburg, zuständiger KOB: Polizeihauptmeister Matthias Meerkatz, Sprechzeiten: dienstags von 15:00 bis 17:00 Uhr und donnerstags von 09:00 bis 10:00 Uhr, telefonische Erreichbarkeiten: 03841 790001 sowie 0174 7703401

Polizeistation Bad Kleinen, Steinstraße 29 in Bad Kleinen, zuständiger KOB: Kriminalhauptkommissar Heiko Lüth, Sprechzeiten: dienstags von 09:00 bis 11:00 Uhr und donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr, telefonische Erreichbarkeiten: 038423 50011 oder 0174 7769800

Polizeistation Gägelow, Untere Straße 15 in Gägelow, zuständiger KOB: Polizeihauptmeister Maik Erdmann, Die Sprechzeiten entfallen bis auf Weiteres. Telefonische Erreichbarkeiten: 03841 643490 oder 0174 7644261

Polizeistation Insel Poel, Gemeindezentrum 13 in Kirchdorf/Insel Poel, zuständiger KOB: Polizeihauptmeister Holger Schauland, Sprechzeiten: dienstags von 09:00 bis 10:00 Uhr und donnerstags von 15:00 bis 16:00 Uhr, telefonische Erreichbarkeiten: 038425 20374 oder 0174 7481947

Polizeistation Neukloster, Hauptstraße 21 in Neukloster, zuständiger KOB: Polizeihauptmeister René Nyolt, Sprechzeiten: dienstags von 09:00 bis 11:00 Uhr und donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr, telefonische Erreichbarkeiten: 038422 585175 oder 0174 7481947

Polizeistation Neuburg-Steinhausen, Hauptstraße 10b in Neuburg, zuständige KOB: Polizeihauptmeisterin Kathrin Meyer, Sprechzeiten: dienstags von 15:00 bis 16:00 Uhr und donnerstags von 09:00 bis 11:00 Uhr, telefonische Erreichbarkeiten: 038426 20000 oder 0174 7447263

Polizeistation Warin, Lange Straße 14 in Warin, zuständiger KOB: Polizeiobermeister Fred Steinhusen, Sprechzeiten: dienstags von 15:00 bis 16:00 Uhr und donnerstags von 09:00 bis 10:00 Uhr, telefonische Erreichbarkeiten: 038482 61070 oder 0173 7827523.

Ein Überblick über alle Dienststellen und Polizeistationen der Polizeiinspektion Wismar finden sich unter: https://www.polizei.mvnet.de/Polizei/PPHRO/PI-WIS/

