POL-HWI: Miese Masche Schockanruf - Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Trickbetrug

Mühlen Eichsen (ots) - Am Morgen des 06. Juni wurde die Gadebuscher Polizei über den Diebstahl von Baugeräten in Mühlen Eichsen informiert. In der Nacht zum 06. Juni entwendeten unbekannte Täter in der Grevesmühlener Straße einen Baukompressor-Anhänger sowie ein Hubwagensystem für Kabelrollen. Der Stehlschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Durch den geschädigten Eigentümer konnten die entwendeten Gerätschaften ...

mehr