Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnhausbrand in der Südstraße

Gera (ots)

Gera: Gegen 19:45 Uhr meldeten gestern (17.04.2024) Zeugen den augenscheinlichen Brand eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße in Gera, so dass Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort ausrückten. Vor Ort bestätigte sich der Brand, so dass die Feuerwehr mit Löschen begann. Zudem entwickelte sich starker Rauch, welcher auch in Richtung des Nachbargebäudes zog. Dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und die Häuser gelüftet werden. Aufgrund des Brandes wurden mehrere Familien aus den Häusern evakuiert, wobei eine Familie, darunter ein 11-jähriges Kind, mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund der Rauchgase waren bzw. sind die Wohnungen, zumindest teilweise, nicht bewohnbar. Die betreffenden Anwohner kamen zum Glück bei Bekannten unter. Alle anderen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach derzeitigen Informationen brach das Feuer in einem als Abstellraum genutzten Raum (Hochparterre) aus. Die Brandursache selbst ist jedoch noch unklar. Es entstand Sachschaden u.a. an Fenstern sowie Wasser- und Elektroleitungen sowie in dem Abstellraum gelagerten Fahrrädern und Möbeln. Die Höhe des Schadens liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Die Kripo ermittelt zum Brandgeschehen (Bezugsnummer 0099098/2024). Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

