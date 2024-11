Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei angegangen, Dosenwurf ins Gesicht und mehr

Lüdenscheid (ots)

Gespuckt und Polizei angegangen

Ein 20 Jahre alter Lüdenscheider sorgte am Samstag um 2:20 Uhr für Aufsehen in einer Gaststätte am Rathausplatz. Die Polizei wurde wegen des Störenfriedes gerufen. Trotz Anwesenheit der Beamten spuckte er einem 33 Jahre alten Hemeraner vor die Stirn und gab ihm einen Kopfstoß, der Lüdenscheider wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle ging er dann einen Polizeibeamten an, der dadurch verletzt wurde. Es wird nun gegen den Lüdenscheider ermittelt.

Streit mit Taxiinsassen

Sonntag wurde die Polizei um kurz nach Mitternacht zur Bushaltestelle Augustenthal gerufen, da ein Taxifahrer ein Problem mit den Fahrgästen habe. Wie sich vor Ort an der Werdohler Landstraße herausstellte, waren der 52 Jahre alte Taxifahrer aus Lüdenscheid, sowie die 34 und 24 Jahre alten Fahrgäste aus Neuenrade leicht verletzt, alle hatten Schmerzen am Körper und ein Rettungswagen kam. Es gab ersten Angaben zur Folge Streit wegen einer notwendigen Sonderreinigung des Taxis, nachdem dieses verunreinigt wurde. In Folge dessen kam es zur Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, gegen beide Parteien wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dosenwurf

Sonntag um 14:15 Uhr wurde die Polizei zum Rathausplatz gerufen, eine 29 Jahre alte Frau wurde mit einer Bierdose beworfen. Die Dame blutete im Gesicht und erste Angaben ergaben, dass es zuvor Streit mit einer Hundehalterin und dessen Begleitung gab. Die Musik der 29-Jährigen sei zu laut gewesen, man saß auf einer Bank mit einer Freundesgruppe. Schließlich habe die Hundehalterin mit einer Bierdose geworfen und die 29-Jährige erwischt, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Frau soll groß und kräftig gewesen sein und habe schwarze Kleidung und Zopf getragen, sie hatte einen großen dunklen Hund dabei. Zudem war sie in Begleitung eines großen schlanken Mannes mit roter Jacke.

Streit auf dem Parkplatz

Freitagnachmittag wurde es handgreiflich: gegen 16:30 Uhr meldeten Zeugen einen Streit an der Knapper Straße. Nahe eines Restaurants standen zwei Autos dicht aneinander geparkt. Eine Frau wollte an ihren Pkw gelangen und hat dabei angeblich den anderen Pkw mit ihrer Handtasche berührt. Die Dame und der andere Fahrzeugführer gerieten in einen Streit, dabei soll die Frau auf den Pkw des Herrn geschlagen haben. Dieser wiederum sei einfach losgefahren und hätte sie touchiert, sodass sie hinfiel. Gegen beide Parteien wird nun ermittelt, die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen. Involviert waren eine 44 Jahre alte Lüdenscheiderin und ein 26 Jahre alter Werdohler. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell